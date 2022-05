ESI Group déploie 'Inspector' en Open Source en partenariat avec l'Ensam

(Boursier.com) — ESI Group met en open source de son logiciel 'Inspector', une ouverture au service de la communauté scientifique, de la collaboration industrielle et de l'innovation.

Inspector est un logiciel d'exploration visuelle et interactive, capable d'analyser un volume important de données pour en extraire des informations pouvant être appliquées, notamment dans les contextes suivants : maintenance prédictive, cybersécurité, contrôle et analyse d'algorithme de machine learning.

En mettant le logiciel Inspector, à disposition du plus grand nombre, ESI Group poursuit son engagement envers les écosystèmes industriels et universitaires, en leur offrant la possibilité de travailler sur une solution fiable et personalisable pour répondre aux défis techniques et besoins spécifiques de la communauté.

L'ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) dirigera le développement et l'expansion d'Inspector, dans le cadre du continuum d'activités de parrainage et de co-création déjà en cours entre ESI Group et l'ENSAM.

Cette collaboration a été consolidée dans le cadre de la participation des deux entités au programme DesCartes dirigé par le CNRS à Singapour, la chaire internationale d'enseignement CREATE-ID, ou encore à travers le laboratoire d'ingénierie virtuelle ESI - ENSAM.

Cette approche open source a l'avantage, pour la communauté scientifique d'utiliser le logiciel de manière optimale et rapide, lui permettant ainsi de bénéficier de nouvelles fonctionnalités adaptées aux besoins de chaque utilisateur, et des améliorations en matière de sécurité. ESI Group souhaite ainsi offrir à la communauté, l'opportunité de profiter d'un logiciel dont la fiabilité a été prouvée au fil des années par ses clients dans différentes industries, de l'automobile à l'aéronautique. Inspector pourra continuer à évoluer et à s'adapter aux besoins de la communauté grâce à la collaboration des différentes parties prenantes.

Plusieurs acteurs de l'industrie et utilisateurs d'Inspector ont exprimé leur intérêt et leur soutien à l'initiative d'ESI Group de déployer son logiciel d'analyse de données en open source. C'est, par exemple, le cas de CNS.