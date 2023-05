ESI Group dépasse ses attentes au 1er trimestre 2023

(Boursier.com) — Au 1er trimestre de l'exercice fiscal 2023 (du 1er janvier au 31 mars), ESI Group réalise un chiffre d'affaires de 60,8 millions d'euros, en hausse de 6% (+7,2% tcc), dépassant ainsi les prévisions (entre 5% et 7%).

A périmètre et taux de change courants, le chiffre d'affaires progresse de +4,4%. Ce 1er trimestre représente la période la plus importante pour le Groupe en terme de revenus de l'activité de licences. Pour soutenir cette croissance, le Groupe a concentré ses efforts sur son coeur de métier et a enregistré une augmentation de 8,9% de son chiffre d'affaires licences (+10,1% tcc) au cours du T1. Le Groupe continue de se focaliser sur les services contribuant à accroître l'utilisation de ses logiciels, réduisant ainsi les autres types de services, entraînant une réduction de 22% au 1er trimestre (-20,9% tcc) du chiffre d'affaires associé.

En continuité avec les résultats de l'exercice 2022, le Groupe poursuit une croissance de son Revenu Annuel Récurrent (ARR). Le 1er trimestre 2023 a connu une hausse significative de l'ARR à +10,9% (+11,8 % tcc). Cette progression, qui ajoute 6,1 ME de revenus ARR, traduit les résultats de la stratégie de focalisation d'ESI et la transformation de ses ventes mondiales.

Le Groupe ESI s'attache à l'exécution de son plan stratégique visant à se concentrer sur son coeur de métier.

"L'accent mis sur le Revenu Annuel Récurrent, combiné aux actions stratégiques que nous avons mises en place depuis le début de notre plan, a entraîné une croissance significative de nos ventes. Nous poursuivons notre engagement à renforcer notre croissance et à apporter une valeur ajoutée unique à nos clients, et nous sommes résolument tournés vers les trimestres à venir pour poursuivre sur cette lancée", commente Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group.