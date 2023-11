Esi Group : de nouveaux mouvements au tour de table

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 6 novembre à l'AMF, la société de droit néerlandais Keysight Technologies Netherlands BV a déclaré avoir franchi en hausse, le 3 novembre, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% et 1/3 du capital et des droits de vote de la société ESI Group et 50% du capital de la société ESI Group. Elle détient 3.080.607 actions ESI Group représentant autant de droits de vote, soit 50,56% du capital et 46,32% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions ESI Group hors marché.

En outre, par courrier reçu 6 novembre à l'AMF, Mme Cristel Anne Loriot de Rouvray a déclaré avoir franchi en baisse, le 3 novembre, le seuil de 5% des droits de vote de la société. Elle détient 1 action ESI représentant 2 droits de vote.

Également, M. John-Alexandre Loriot de Rouvray a déclaré avoir franchi en baisse, le 3 novembre 2023, le seuil de 5% des droits de vote de la société. Il ne détient plus aucune action de la société.

Ces franchissements de seuils résultent d'une cession d'actions ESI Group hors marché au profit de Keysight Technologies.

Enfin, par courrier reçu le 7 novembre à l'AMF, la société Long Path Partners, LP agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion a déclaré avoir franchi en baisse, le 3 novembre, les seuils de 15% du capital et 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société ESI Group. Elle ne détient plus aucune action de la société pour le compte de ce fonds.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions ESI Group hors marché au profit de la société Keysight Technologies.