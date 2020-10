ESI Group coordonne le projet AMPLI

(Boursier.com) — Lancé en février 2020 par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), avec un consortium de 5 partenaires -ESI Group, coordinateur du projet, Whirlpool, le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites (IPC), L'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) et le Laboratoire des Systèmes de fabrication et d'automatisation (LMS, Université de Patras)- le projet AMPLI, développe des avantages technologiques combinés de la simulation et de la réalité augmentée pour mettre à disposition des opérateurs et ingénieurs des éclairages et des informations en temps réel.

Le projet AMPLI marque une étape importante dans la transformation numérique de l'usine. Son objectif est de transmettre aux opérateurs de machines de thermoformage des éclairages et des informations en temps réel afin d'améliorer les prises de décision et les procédures. Pour ce faire, AMPLI met en place un outil de RA dédié à la chaîne de valeur manufacturière du processus de thermoformage des polymères. La solution s'appuiera sur l'historique des données inhérentes à l'industrie du plastique (de la fabrication à la maintenance en passant par les techniques de réglage), combinée à la simulation numérique paramétrique.

Le projet AMPLI vise 3 objectifs principaux : améliorer l'efficacité de la fabrication ; remédier à la pénurie de compétences ; améliorer l'attractivité du travail en atelier en privilégiant l'usage d'outils numériques, plus attrayants pour les jeunes générations.

L'approche du projet AMPLI consiste à prédire le comportement de produits virtuels physiquement réalistes dans leur environnement réel. Cette méthodologie s'appuie sur l'amélioration des mécanismes de RA et l'ergonomie.

Financé par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), le projet est piloté par un consortium de 5 partenaires européens coordonné par ESI Group. Ensemble, et pour une période de 1 an, ils travailleront au développement, aux tests et à la validation de la technologie de RA et de simulation dédiée au processus de thermoformage. ESI est l'intégrateur final de l'outil de RA et développeur de la solution paramétrique. Cette étape sera particulièrement complexe et essentielle car la RA a besoin d'informations en temps réel pour être efficace, ce qui ne sera pas possible sans l'expertise et les technologies innovantes d'ESI, comme sa plateforme de réduction de modèles. Le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites (IPC) est en charge des procédures concernant le paramétrage et la supervision du procédé. IPC met à disposition du projet son expertise en matière d'interopérabilité des machines et de contrôle des processus. IPC simule actuellement le processus de thermoformage en utilisant le logiciel PAM-FORM d'ESI. Le Laboratoire des Systèmes de fabrication et d'automatisation (LMS) dispose d'une expérience significative dans le développement d'applications de RA pour le secteur industriel. De son côté, l'ENSAM développe des fonctions de RA combinant à la fois la simulation et les données physiques. Whirlpool, en tant qu'entreprise opérant directement dans la transformation du plastique, a mis en place un projet pilote dédié au thermoformage pour tester et valider le produit à l'échelle industrielle.

AMPLI se démarquera sur le marché par une nouvelle technologie s'appuyant sur la RA intégrant à la fois les bons procédés issus des expériences passées de l'industrie du plastique et la simulation physique en temps réels du thermoformage. A moyen terme, les bénéfices de la solution seront étendus à d'autres procédés de fabrication.