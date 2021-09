ESI Group : cooptation de Patrice Soudan en qualité d'administrateur indépendant

(Boursier.com) — ESI Group annonce l'évolution de son conseil d'administration dans la poursuite de sa transformation vers une société internationale cotée de premier rang. Lors de sa réunion du 3 septembre 2021, le conseil d'administration a coopté Patrice Soudan en qualité d'administrateur indépendant. Il reprend le mandat de Vincent Chaillou, démissionnaire. Le mandat de Patrice prendra fin à la date de l'assemblée générale des actionnaires en 2024.

Fort de son expertise dans la direction et la gestion financière de sociétés industrielles et technologiques mondiales cotées en bourse, Patrice Soudan représente un atout précieux pour le conseil d'ESI Group. Patrice Soudan devient membre des comités Stratégique, d'Audit, des Rémunérations et Technologie et Marketing.

"Au cours de ces derniers mois, le Groupe a accéléré sa transition vers les meilleures pratiques de gouvernance. L'arrivée de Patrice confirme cette évolution, ainsi que la capacité du groupe à attirer des administrateurs à l'expérience et compétence professionnelle reconnue. L'expérience considérable de Patrice en matière de marketing, de 'R&D', de l'industrie et de la finance sera d'une grande aide pour le Groupe et son management afin d'améliorer sa performance. Je tiens également à remercier chaleureusement Vincent Chaillou pour sa contribution au sein du conseil d'administration au cours de ces dernières années", déclare Alex Davern, Président du Conseil d'Administration d'ESI Group.

Patrice Soudan, 63 ans, a commencé sa carrière chez Legrand en 1991, en tant que contrôleur de gestion, puis directeur du contrôle de gestion, et enfin directeur administratif et financier du groupe en 2001. Nommé directeur général adjoint et membre du comité exécutif de Legrand en 2008, il a pris la direction de la principale division industrielle du groupe, puis de l'ensemble des divisions industrielles et des opérations à partir de 2014. Au cours de cette période, Legrand a amélioré son profil de croissance en dynamisant de nouveaux segments d'activité, en créant des plateformes de produits et en déployant une organisation multipolaire de back-office, tout cela contribuant à la création de valeur à long terme.

"Je suis heureux de rejoindre une entreprise à fort potentiel sous la direction de Cristel de Rouvray en tant que Directrice générale et d'Alex Davern en tant que président du conseil d'administration. Je suis enthousiaste à l'idée de contribuer au conseil d'administration et à apporter à l'équipe de direction d'ESI toutes mes connaissances et mon expertise d'une entreprise industrielle mondiale" a commenté Patrice Soudan.

Cette cooptation sera soumise au vote de la prochaine assemblée générale des actionnaires, prévue en juin 2022. Le Conseil est désormais composé de 8 membres, dont 6 membres indépendants et 3 femmes.

Événements à venir

Résultats du premier semestre - 9 septembre 2021

Investor Conference - 5 octobre 2021

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre - 28 octobre 2021.