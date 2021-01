ESI Group contribue à la reforestation

ESI Group contribue à la reforestation









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ESI Group contribue à la reforestation de la planète en plantant 10.000 arbres d'ici 2025. D'ici la fin de l'année, plusieurs milliers d'arbres auront été plantés par les clients et collaborateurs d'ESI grâce à un programme de Reforest'Action, une entreprise à vocation sociale dont la mission principale est de préserver, restaurer et créer des forêts en France et dans le monde, via des projets de reforestation collective. Ainsi chaque participant a la possibilité de suivre l'évolution de la reforestation et de ses bénéfices en temps réel (impact sur le climat, la biodiversité, la santé et l'emploi)...