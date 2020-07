ESI Group contribue à la prévention du risque de contamination du COVID-19 dans les lieux de travail

ESI Group contribue à la prévention du risque de contamination du COVID-19 dans les lieux de travail









(Boursier.com) — ESI Group, acteur mondial de la simulation numérique et du prototypage virtuel pour les industriels, s'appuie sur son savoir-faire historique en simulation et le talent de ses ingénieurs pour aider, dans ce contexte post COVID-19, à prévenir les risques de contamination et la propagation du virus dans les locaux professionnels.

Les experts d'ESI Group, présents aux Etats-Unis, en Asie et en Europe, ont ainsi travaillé de concert avec divers organismes dont le Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) pour étudier différents scénarios de contamination basés sur la proximité physique entre les collaborateurs et le système de ventilation propre à chaque environnement de bureau ou usine.

Les simulations qui ont été menées ont permis d'apporter des éléments de réponse aux questions suivantes :

Comment réaménager aussi bien les open-space que les bureaux fermés pour respecter les règles de distanciation sociale ?

Comment adapter la climatisation de manière à créer des poches d'air afin de prévenir la pénétration de particules d'aérosols dans le système respiratoire ?

Comment l'ouverture et la fermeture des portes affectent-elles la ventilation et le mouvement d'air ?

Etablir des règles pour les déplacements et les rassemblements des collaborateurs en fonction de la circulation de l'air frais.

Localiser, éviter et nettoyer les "points morts" où des particules d'aérosol pourraient s'attarder.

"La période de crise que nous vivons tous depuis plusieurs mois bouleverse nombre d'habitudes et a mis en exergue de nouvelles problématiques à adresser par les entreprises. La sécurité des collaborateurs a toujours été centrale mais quand le danger est invisible et se déplace dans l'air, le problème se complique et cristallise. Comme beaucoup d'acteurs de la technologie et de l'industrie, ESI cherche à mettre à disposition du plus grand nombre des solutions pour rétablir un climat de confiance. La simulation est un outil idéal pour pouvoir tester de très nombreux scénarios sans mettre en danger qui que ce soit. Notre expertise en physique des matériaux, en multiphysique et plus précisément en mécanique des fluides nous a permis de créer des scénarios réalistes de comportement des gouttelettes dans des espaces plus ou moins confinés et plus ou moins aérés. Nous sommes heureux de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et continuer à être fidèle à nos valeurs : être au plus près de nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs, même les plus complexes", a déclaré Anshul Gupta, directeur des opérations d'ESI en Inde au nom de son équipe responsable de ce projet.