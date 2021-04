Esi Group : comptes bien reçus

(Boursier.com) — Esi Group monte de 1,9% à 53,20 euros ce vendredi. Au premier trimestre de son exercice fiscal (janvier-mars), la société a enregistré un chiffre d'affaires de 55,5 ME, en hausse de 1,2% (+3,7% tcc), légèrement supérieur à la fourchette annoncée (52-55 ME).

Le chiffre d'affaires licences a progressé de +1,6% (+4,2% tcc). Toutes les zones géographiques sont en hausse, avec en tête les Amériques en augmentation de +3,1% (+11,5% tcc). Concernant les services, le chiffre d'affaires est en retrait de 2,5% (-0,1% tcc), les régions EMEA et Amériques ont cru respectivement de 3,5% tcc et 3,7% tcc, tandis que l'Asie a fléchi de 8,6% tcc.

Le groupe s'attend à un chiffre d'affaires du premier semestre 2021 compris entre 80,5 millions et 82,5 millions d'euros, comparé à 80,8 millions d'euros au premier semestre 2020.

Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a ajusté son objectif de cours de 48 à 50 euros en restant 'neutre'.