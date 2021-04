Esi Group : chiffre d'affaires trimestriel de 55,5 ME

Esi Group : chiffre d'affaires trimestriel de 55,5 ME









(Boursier.com) — Au premier trimestre de son exercice fiscal (1er janvier 2021 - 31 mars 2021), ESI Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 55,5 ME, en hausse de 1,2% (+3,7% tcc) ; légèrement supérieur à la fourchette annoncée (52-55 ME). Toutes les zones géographiques sont en croissance au premier trimestre 2021 :

- EMEA de +1,4% (+1,7% tcc)

- Asie de +0,2% (+4,7% tcc)

- Amériques de +2,4% (+10,9% tcc)

Le chiffre d'affaires licences a progressé de +1,6% (+4,2% tcc). Toutes les zones géographiques sont en hausse, avec en tête les Amériques en augmentation de +3,1% (+11,5% tcc). Concernant les services, le chiffre d'affaires est en retrait de 2,5% (-0,1% tcc), les régions EMEA et Amériques ont cru respectivement de 3,5% tcc et 3,7% tcc, tandis que l'Asie a fléchi de 8,6% tcc.

La croissance est portée par la base installée récurrente en augmentation de +1,3% (+3,7% tcc). Les comptes cibles, coeur de la stratégie de commercialisation d'ESI, ont été le moteur de la performance du groupe en matière de licences, avec une augmentation de +4,7%.

Mobilisation des équipes pour accroître le pipeline du new business en 2021

Identifiée comme une priorité pour la direction du groupe, l'activité New Business s'est élevée à 3,1 millions d'euros (-0,2 million d'euros) au premier trimestre. Bien que légèrement en baisse par rapport au T1 2020, cela représente le meilleur résultat annuel depuis le début de la pandémie, ce qui laisse entrevoir une reprise continue en 2021. Afin d'accélérer le pipeline du New Business, le Groupe a récemment aligné toutes les activités liées aux revenus, sous la direction de Mike Salari dans son nouveau rôle en charge du Revenue Generation.

Cet effort bénéficie des outils et des méthodologies commerciales globales qu'ESI a déployé au cours des deux dernières années. L'approche transformée d'ESI par industrie et par résultat, pour fournir des solutions industrielles, permet de concentrer et d'aligner les ressources de R&D et de S&M pour un essor durable du New Business. Des premiers signes sont visibles dans les activités de commercialisation et de marketing du groupe.

Soutenir la transformation de l'industrie

Les quatre secteurs d'activité prioritaires du groupe - Automobile & Transports terrestres, Aéronautique & Aérospatiale, Industrie lourde, Energie - ont représenté environ 91% du total du chiffre d'affaires. Dans les activités de Licences, la solidité du secteur de l'Automobile a été une nouvelle fois prouvée avec une augmentation de 2,8% pour le premier trimestre.

Les principaux clients du groupe ont renouvelé leur collaboration au cours de ce trimestre, ce qui renforce la pertinence de la valeur et des solutions d'ESI.

Collaborant avec Honda depuis plus de deux décennies, et depuis dix ans dans le domaine de la fabrication, ESI est considéré comme un partenaire clé de l'assemblage, aidant Honda à assurer le lien entre fabrication et performance. ESI les accompagne dans plusieurs projets allant de la prédiction précise des performances des véhicules pendant les processus d'assemblage à la validation de leurs processus de fabrication générant une réduction des coûts et une augmentation de la qualité. Grâce à une collaboration consolidée année après année, ESI renforce et propose des solutions uniques pour répondre continuellement aux besoins et exigences de Honda. Dernièrement, les deux acteurs ont commencé à travailler sur une toute nouvelle solution industrielle développée par les équipes d'ESI : Multi-Material Joining & Assembly.

Objectif

Le Groupe s'attend à un chiffre d'affaires du premier semestre 2021 compris entre 80,5 millions et 82,5 millions d'euros comparé à 80,8 millions d'euros au premier semestre 2020.

La direction poursuit son engagement à gérer les dépenses de manière disciplinée, afin de respecter son plan d'optimisation structurelle et d'améliorer sa rentabilité en 2021. De plus, l'équipe dirigeante travaille actuellement avec le conseil d'administration sur un plan financier à plus long terme visant à obtenir des performances opérationnelles conformes aux normes du secteur pour une société mondiale de logiciels de son envergure. ESI Group partagera ce plan financier pluriannuel lors d'un Investor Day au début de l'automne 2021.

Informations sur l'Assemblée générale

L'assemblée générale annuelle d'ESI Group se tiendra le mardi 22 juin 2021 à 16h à huis clos, sans présence physique en raison de la pandémie. Les modalités de participation et de consultation des documents sont détaillées dans l'avis de convocation qui sera mis à disposition sur le site internet.

Prochains événements

Assemblée générale annuelle - 22 juin 2021 (16h00)

Résultats semestriels 2021 - 7 septembre 2021 (18h00)

Investor day - Début de l'automne 2021 (date à confirmer).