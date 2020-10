ESI Group : chiffre d'affaires en retrait de 12% au T3

Crédit photo © ESI Group

(Boursier.com) — ESI Group a réalisé au troisième trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 21,8 ME (-12% à taux de change courants), impacté notamment par l'évolution défavorable des taux de change (-8,6% à taux de change constants).

ESI Group estime que ce troisième trimestre s'inscrit dans la même dynamique que le premier semestre 2020 si bien que les ventes des 9 premiers mois 2020 se sont élevées à 102,6 ME (-9,3% par rapport à la même période de l'année dernière).

Les licences ont diminué à 86,2 millions d'euros (-6,1%). Dans un contexte mondial incertain, le groupe souligne s'appuyer sur la forte résilience de son modèle économique et la bonne récurrence de ses licences, la stabilité du Repeat Business (81,2 ME, +0,7% en valeur) et la capacité de ses équipes à relancer le New Business par des solutions adaptées répondant aux objectifs clés des clients tels que la performance, la productivité et la sécurité.