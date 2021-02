ESI Group : chiffre d'affaires 2020 en baisse de 9%

(Boursier.com) — ESI Group a enregistré en 2020 un chiffre d'affaires de 132,6 millions d'euros, en repli de -8,7% à taux de change constants et de -9,3% à taux de change courants. Alors que le chiffre d'affaires des licences a diminué de -5,1% à taux de change constants (109,2 millions d'euros), le Repeat Business est resté stable. Le mix produit a évolué en faveur des licences, qui représentent 82,4 % du chiffre d'affaires en 2020 contre 79,3 % l'année précédente.

Le chiffre d'affaires du groupe intègre une diminution des licences perpétuelles (PUL), de 15% en 2019 à 10,6% en 2020. Au niveau mondial, le mix industrie a évolué en faveur de l'automobile et transport terrestre et de l'industrie lourde, qui représentent respectivement 59,2% et 11,1% du chiffre d'affaires total. L'aéronautique représente désormais 10,9% et le secteur de l'énergie 6,2%.

" Il est désormais clair que 2021 sera une année d'accélération de l'innovation dans les industries dans lesquelles nous opérons, car la crise de la Covid a démontré à tous nos clients et prospects l'urgence du changement, pour rechercher davantage de performance en termes économique, humain et environnemental. Nous nous appuierons sur notre importante base installée de grands industriels internationaux innovants tout en augmentant la valeur ajoutée que nous offrons à nos clients à travers nos solutions. Nous commençons l'année 2021 confiants en raison de nos activités récurrentes et dans notre capacité à saisir de nouvelles opportunités pour accroître notre développement ", explique Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group.