ESI Group : Briarwood Chase Management ne détient plus de titres

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 6 novembre par l'AMF, complété par un courrier reçu le 7 novembre, la société Briarwood Chase Management LLC (Dover, Etats-Unis), agissant pour le compte du fonds Briarwood Capital Partners LP, a déclaré avoir franchi en baisse, le 3 novembre, les seuils de 10% du capital et 5% du capital et des droits de vote de la société ESI Group et ne plus détenir aucune action ESI. Ce franchissement résulte d'une cession d'actions hors marché au profit de Keysight Technologies.