ESI Group : bon plan ?

(Boursier.com) — ESI Group campe sur les 70 euros ce vendredi, alors qu'Invest Securities a revalorisé le dossier de 56 à 65 euros en restant 'neutre', tandis que le groupe a annoncé son plan stratégique à 3 ans visant à améliorer le chiffre d'affaires et la rentabilité... Ce plan devrait générer une croissance élevée à un chiffre et un résultat opérationnel ajusté supérieur à 20%. "Le groupe est un fournisseur de technologie clé opérant sur un marché dynamique. Pourtant, le bénéfice et la croissance sont en deçà de ses concurrents et des attentes des parties prenantes", admet ESI. Pour révéler son potentiel, ESI Group doit ainsi se concentrer sur son activité coeur de marché et investir pour gagner sur les marchés clés de la simulation, mondialiser sa distribution pour servir des clients internationaux (notamment en adoptant une stratégie d'offre et de tarification coordonnée à l'échelle mondiale).

Le groupe a passé les sept derniers mois à développer ce plan 'OneESI 2024 - Focus to Grow' pour se concentrer sur son coeur de métier et mondialiser ses activités ; ces derniers mois, la direction a investi du temps à en expliquer la nécessité et la crédibilité à son équipe élargie de managers et dirigeants. ESI entre maintenant dans une nouvelle étape, celle qui consiste à communiquer plus largement et à mettre en application toutes les facettes de cette transformation.

Pour accroître sa compétitivité, ESI Group doit se concentrer sur la croissance. Le groupe a déjà fait des progrès significatifs dans cette direction, grâce à son plan d'optimisation structurelle, communiqué lors des résultats du premier semestre 2021 ; le groupe a affiché à la fois une croissance de son chiffre d'affaires et une amélioration de sa rentabilité, en même temps qu'une réduction des effectifs et des coûts au cours de l'année passée. ESI Group prévoit de poursuivre cette trajectoire, estimant une réduction de ses effectifs d'environ 5% d'ici à décembre 2022, puis une stabilisation. Cette réorganisation sera mise en oeuvre dans les différents pays du groupe, conformément aux règles juridiques applicables à chacun d'entre eux.

Avec son plan 'OneESI 2024 - Focus to grow', ESI vise une croissance proche des deux chiffres et un résultat opérationnel ajusté supérieur à 20%. Pour réaliser ce plan, ESI compte sur ses principaux leviers, à savoir une opportunité confirmée sur un marché dynamique de la simulation en pleine croissance, un nouveau modèle opérationnel, une gouvernance renouvelée et des équipes engagées. En s'appuyant sur ses leviers, la direction ambitionne une croissance plus élevée au-delà de cet horizon à trois ans...