ESI Group : bien orienté après les résultats

(Boursier.com) — Dans des volumes toujours limités, ESI Group est bien orienté (+2,6% à 78,6 euros) au lendemain de son point annuel. Le groupe a dégagé l'an passé un revenu récurrent annuel de plus de 100 ME, en croissance de +7,4% à taux de change courant (+6,5% à taux de change constant), pour un chiffre d'affaires de 133,9 millions d'euros, en croissance de +1% par rapport à l'année antérieure (+0,1% à taux de change constant). L'EBIT ajusté a augmenté de 75,1% par rapport à l'année précédente, avec une marge d'EBIT ajustée de 11,6% (6,8% en 2021). Le management a confirmé ses prévisions pour l'exercice 2023, à savoir une croissance de son chiffre d'affaires de 5 à 7% et une marge d'EBIT ajustée de 13 à 15%.

A la suite de ces annonces, Bryan Garnier remonte son cours cible de 82 à 89 euros et réitère son avis 'achat'. L'analyste explique qu'ESI a publié une marge d'EBIT ajustée annuelle supérieure aux attentes, avec des charges d'exploitation bien maîtrisées. Tous les objectifs liés au plan " One ESI 2024 " ont été réitérés, juste avant l'entrée dans la deuxième phase de ce plan.

Les résultats annuels 2022 témoignent de progrès significatifs réalisés par le groupe dans l'exécution de son plan stratégique, conformément aux objectifs annoncés, et les prévisions pour le moyen terme telles que présentées en septembre dernier sont confirmées, affirme pour sa part TP ICAP Midcap. Néanmoins, compte tenu de la très faible liquidité du titre et d'un potentiel boursier jugé limité, le broker arrête le suivi de l'action.