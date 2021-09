ESI Group : atouts en main

(Boursier.com) — Esi Group remonte de 1% à 61,20 euros ce vendredi en bourse de Paris, alors que le chiffre d'affaires semestriel du groupe s'élève à 81,8 ME, illustrant la stabilité des activités récurrentes du groupe et le rebond de l'activité New Business avec une croissance de 18,4% et 21,8% tcc (de 5 ME au S1-FY20 à 5,9 ME en 2021). Au deuxième trimestre 2021, le New Business a augmenté de 67,8% pour atteindre 2,9 ME, contre 1,8 ME au deuxième trimestre 2020.

Dans le cadre de son initiative d'optimisation structurelle, ESI Group poursuit sa gestion des coûts entamée en 2020 et affiche des taux de marge brute améliorés de 77,3% au premier semestre 2020 à 78,2% en 2021 et un résultat opérationnel ajusté en hausse de +43,9%. Le résultat net affiche une progression de 25,1% à 11,1 millions d'euros.

La répartition géographique du chiffre d'affaires semestriel est quasiment identique à celle du premier semestre 2020 : la région EMEA représente 52,1% (contre 51,6%) du chiffre d'affaires total, l'Asie 33,5% (contre 34,1%) et les Amériques 14,4% (contre 14,3%). Hors effet de change, la région Amériques est celle qui a connu la plus forte augmentation : 10,4%, contre 5,2% en Asie et 2% en EMEA.

Des ventes en adéquation avec les points forts du groupe

Les principaux clients du groupe continuent de manifester leur intérêt pour les solutions d'ESI, ce qui renforce la pertinence de la valeur apportée.

Les quatre secteurs d'activité prioritaires du groupe - l'automobile et le transport terrestre, l'aéronautique et l'aérospatiale, l'industrie lourde et l'énergie - ont représenté environ 88,6% du chiffre d'affaires avant la prise en compte du chiffre d'affaires différés. Le chiffre d'affaires d'ESI Group a été tiré par le marché automobile, première industrie du groupe, avec une augmentation de 2,3% à taux courant.

ESI renforce sa trésorerie et son bilan

Au cours du premier semestre 2021, ESI Group a amélioré son free cash-flow de 2,9 millions d'euros par rapport au premier semestre 2020 grâce à des investissements courants plus faibles et à une marge brute d'autofinancement plus élevée.

Le Groupe renforce son bilan avec une forte trésorerie à 36,2 ME, contre 24,7 ME à fin juin 2020. La dette financière nette s'établit à 6,8 ME contre 14,9 ME fin juin 2020, avec un ratio d'endettement à 6,9% (dette nette/capitaux propres) contre 15,6% fin juin 2020.

La première conférence investisseurs d'ESI Group aura lieu le mardi 5 octobre 2021 de 15h30 à 17h30. La vision à long terme du groupe et son plan à 3 ans y seront dévoilés... Parmi les derniers avis de brokers, Midcap Partners a revalorisé ESI Group de 33 à 50 euros tout en restant à 'vendre' sur le dossier.