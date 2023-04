ESI Group annonce la cession à Framatome du logiciel SYSTUS et les services d'ingénierie associés

(Boursier.com) — ESI Group, acteur de renommée mondiale de logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour l'industrie, annonce aujourd'hui la cession, à Framatome, du logiciel SYSTUS et des services d'ingénierie associés dont la réalisation est prévue au 28 avril 2023. Cette cession s'inscrit dans la continuité de la focalisation du groupe sur son coeur de métier - élément central de son plan stratégique "OneESI 2024 - Focus to Grow".

La cession de logiciel SYSTUS, et de ses activités afférentes, à Framatome, acteur international de l'énergie nucléaire, illustre la poursuite de l'exécution par le Groupe de son plan stratégique de focalisation sur son coeur de métier. Cette activité représentait 1,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en licences, 3.2 millions d'euros de chiffre d'affaires de services associés et 27 personnes en 2022. Les principaux clients étant EDF et Framatome.

Cette opération va permettre à Framatome d'accueillir au sein de sa Direction Technique et Ingénierie des compétences reconnues en calculs mécaniques venant ainsi accélérer le développement de son " Centre Calcul Bourgogne " dont le bâtiment a été inauguré le 6 mars 2023