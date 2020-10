ESI Group : Alex Davern nommé en qualité de Censeur

ESI Group : Alex Davern nommé en qualité de Censeur









Crédit photo © ESI

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'ESI Group, a nommé, le 21 octobre, Alex Davern en qualité de Censeur, conformément aux recommandations de son comité de nomination et de gouvernance.

Cette décision a été prise à la suite de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le même jour et qui a approuvé la modification des statuts de la société pour la création du statut de Censeur.

Cette fonction pourrait également contribuer à organiser une transition afin de désigner de nouveaux administrateurs ou de faciliter le départ d'administrateurs actifs.

Afin d'être en mesure de remplir sa mission de conseil, Alex Davern sera invité à participer aux réunions du conseil d'administration et de ses comités, sans droit de vote. Il apportera son expertise et sa vision afin d'aider ESI Group à trouver un juste équilibre entre vision à long terme et besoins commerciaux à court terme, ainsi qu'à créer de la valeur pour les clients, les employés, les partenaires et les actionnaires.

Je suis ravi d'accueillir Alex Davern au Conseil d'administration d'ESI Group en tant que Censeur. Ancien Directeur Général de National Instruments, Alex a une connaissance approfondie tant de notre contexte industriel que de la gestion d'un groupe mondial de taille moyenne et coté en bourse. Son expérience en tant qu'administrateur et Président du comité d'audit de plusieurs sociétés nous sera très précieuse. En outre, sa double nationalité (américaine et irlandaise) représente un atout pour un groupe international comme ESI Group , commente Alain de Rouvray, Président du Conseil d'administration.

Rappelons qu'Alex Davern a évolué pendant 26 ans au sein de National Instruments (NATI), leader mondial des systèmes de test et de mesure automatisés, à différentes fonctions de direction (directeur financier, directeur d'exploitation et directeur général). Il a contribué au développement du groupe jusqu'à atteindre un chiffre d'affaires d'environ 1,4 milliard de dollars avec 7.400 personnes réparties dans 50 pays. Alex Davern a secondé le fondateur de National Instruments pendant 20 ans. Il a récemment quitté ses fonctions de Directeur Général pour se dédier à celles d'administrateur auprès de National Instruments et d'autres groupes cotés sur le Nasdaq (Cirrus Logic, et précédemment Helen of Troy, Sigmatel Inc). Il est également ancien Président du comité Sarbanes-Oxley de l'American Electronics Association et ancien membre du comité consultatif de la SEC sur les petites entreprises.