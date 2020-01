Esi Group aide Farasis Energy à s'imposer sur le marché des véhicules électriques

Esi Group aide Farasis Energy à s'imposer sur le marché des véhicules électriques









(Boursier.com) — ESI Group, acteur pionnier des logiciels et services de prototypage virtuel pour les industriels, a accompagné Farasis Energy, fournisseur sino-américain de batteries, à remporter, dans un temps record, un appel d'offres auprès d'un constructeur automobile allemand.

Grâce à l'expertise d'ESI, la fiabilité du prototype virtuel du nouveau modèle de batterie de Farasis a été déterminante dans une procédure " zéro prototype réel " stipulant la suppression de tous les prototypages réels.

La course vers l'électrification de l'industrie automotive est en marche : Les fabricants ont annoncé des plans agressifs pour la production de véhicules électriques. L'agence internationale de l'énergie prédit l'évolution du nombre de véhicules électriques à 125 millions en 2030 contre seulement 3 millions aujourd'hui...

Fort de ce constat, de nouveaux acteurs pénètrent ce marché, cassant les règles traditionnelles de la conception des produits - comme Farasis Energy, fabricant de batteries lithium-ion. Pour gagner des parts de ce marché en forte croissance, les équipes de Farasis se sont appuyées sur l'expertise d'ESI pour prouver à un grand constructeur automobile allemand qu'il était le meilleur fournisseur - sur la seule base d'un prototype virtuel. Cette collaboration autour d'ESI Virtual Performance Solution (VPS) a permis de virtualiser et de sécuriser le comportement de la batterie en cas de vibrations ou de crash du véhicule.

Dr Matt Klein, Responsable de l'offre Ingénierie et Simulation au sein de Farasis, souligne le rôle incontournable qu'a joué ESI dans ce projet : "A mi-chemin du processus de l'appel d'offre, le fabricant a décidé d'enlever l'étape de prototypage physique et de ne se baser que sur un prototype virtuel. En 8 mois, nous avons gagné cet appel d'offres alors qu'initialement notre expertise en matière de simulation numérique était assez rudimentaire. Le responsable du programme en charge de l'appel d'offre nous a alors indiqué que la simulation mécanique était une partie déterminante dans l'approbation du modèle. Nous n'aurions pas pu relever ce défi sans l'aide d'ESI. Notre partenariat avec ESI est vraiment stratégique. Il nous permet d'élever nos compétences en simulation au plus haut standard mondial."