Esi Group accélère la transformation digitale de Seat

(Boursier.com) — Seat S.A. et Esi Group s'associent pour mener la transformation digitale globale de Seat grâce à l'utilisation de technologies de pointe en matière de simulation. En ligne avec l'objectif "propre, sûr et productif" de l'industrie, les deux entreprises réalisent des performances de premier ordre : l'accélération de l'innovation technologique tout en débloquant des gains d'efficacité significatifs dans le développement de nouvelles voitures et en réduisant le coût des matériaux.

Lors du développement de leur nouveau modèle Cupra Formentor, le management de Seat a modifié ses processus et méthodologies, exploitant le potentiel de la simulation numérique et de la réalité virtuelle, accélérant ainsi la transformation digitale globale du groupe. Grâce à cela, ils ont considérablement réduit le recours aux essais et prototypes physiques tout en garantissant une note de 5 étoiles aux tests de sécurité NCAP pour leur dernier modèle. L'équipe de Seat a conçu, élaboré, fabriqué, assemblé et testé virtuellement le nouveau concept du véhicule Cupra Formentor, avec d'excellents résultats :

- réduction des coûts d'essai, des déchets et des émissions

- une agilité et une fluidité accrues

- des opérations plus sûres, axées sur le bien-être des travailleurs et de la société.

L'équipementier espagnol pose ainsi de nouveaux jalons dans la démarche de transformation digitale au sein de son groupe en réunissant toutes les activités de conception et d'ingénierie des futurs véhicules Seat dans un seul et même prototype virtuel de la voiture. Cela constitue une solide base digitale apportant rapidité, confiance et durabilité à toutes les phases du développement. Plus encore, cette base témoigne de l'engagement de l'équipementier en matière de durabilité et d'empreinte environnementale.