ESI Group a réalisé un chiffre d'affaires de 24,2 ME au T3

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre 2021, ESI Group a réalisé un chiffre d'affaires de 24,2 ME (+10,7%, +10,2% tcc) tiré par les Licences à 17,9 ME (+5,5%, +4,8% tcc) et notamment les ventes de repeat business qui ont progressé de +16,9% (+15,2% tcc). Les Services (26% du CA) sont en hausse à 6,3 ME grâce aux activités de services, en lien avec le coeur de métier du groupe, avec des clients stratégiques après la crise du Covid.

Comparaison sur 9 mois, d'une année sur l'autre

Le chiffre d'affaires d'ESI Group pour les 9 premiers mois de 2021 s'élève à 106 ME (+3,3%, +5,6% tcc) contre 102,6 ME pour la même période de l'année dernière. Le new business a atteint 7,8 ME, en hausse de 2,5%. Les moteurs de la croissance durant ces 9 premiers mois 2021 sont :

L'industrie automobile qui continue à investir dans la simulation, accélérant ainsi sa numérisation.

La région EMEA et la région des Amériques qui ont progressé au même rythme en taux courant. Les Amériques ont enregistré une croissance à deux chiffres à taux constant.

Illustrant la dynamique de la performance d'ESI dans la région Amériques, le Groupe a mis en avant, dans une récente success story, sa collaboration avec Ford Motor Company ayant pour objectif la mise en place d'une approche simplifiée et "zéro prototype physique" pour assurer le renforcement des critères de sécurité, de productivité et de durabilité, le tout de façon virtuelle. Cliquez ici pour en savoir plus.

L'activité récurrente - le Repeat Business - a représenté 77,9% du chiffre d'affaires à 82,5 ME (+1,7%, +4% tcc). L'augmentation des services a été tirée par la région EMEA avec une croissance de +16%.

La répartition géographique du chiffre d'affaires sur les 9 premier mois 2021 est stable et se présente comme suit : EMEA représente 49,4% (contre 48,8%), l'Asie/Pacifique représente 35,8% (contre 36,6%) et les Amériques représentent 14,8% (contre 14,6%).

Evénements à venir : Chiffre d'affaires et résultats annuels 2021 - 28 février 2022.