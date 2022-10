ESI Group a réalisé un chiffre d'affaires de 21,8 ME au T3

(Boursier.com) — Au T3 2022, ESI Group a réalisé un chiffre d'affaires de 21,8 ME (+0,1%, -1,3% tcc) tiré par les licences à 17,6 ME (+4,0%, +2.3% tcc). Le New Business est stable depuis le début de l'année.

Comparaison, proforma, sur 9 mois, d'une année sur l'autre

Le chiffre d'affaires d'ESI Group pour les 9 premiers mois de 2022 s'est élevé à 104 ME (+4,1%, +2,7% tcc) par rapport à 99,9 ME pour la même période de l'année dernière, grâce aux licences +5% à taux courant. Les revenus récurrents ont augmenté de 7,3% à taux courant à 93,2% par rapport à 91% en 2021.

L'activité a progressé dans toutes les zones géographiques à taux courant (la zone Amériques à 16,0%) et constant. La répartition géographique du chiffre d'affaires des 9 mois 2022 par région est la suivante : EMEA représente 46,8% (vs 48,3%), l'Asie représente 37,2% (vs 37,1%) et les Amériques représentent 16,1% (vs 14,4%).

Toutes les industries prioritaires du groupe (automobile, aérospatiale, énergie et industrie lourde) ont connu une croissance au cours des 9 premiers mois de l'année. L'automobile, principal moteur de l'activité d'ESI Group, a été le moteur de cette croissance, confirmant ainsi le positionnement de l'entreprise.

ESI Group continue de viser une croissance élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires et un EBIT ajusté de 20% d'ici 2024/2025 et continuera de communiquer de manière transparente.

Evènements à venir

Chiffre d'affaires et résultats annuels 2022 - 28 février 2023.