ESI Group : à quel prix ?

(Boursier.com) — ESI Group campe sur les 146 euros ce vendredi, alors qu'Invest Securities est passé à l'achat sur le dossier avec un cours cible de 155 euros. Le groupe a récemment publié un chiffre d'affaires semestriel de 83,3 ME, en hausse de 7% à taux de change constant 3 (tcc), +5% YoY. La croissance du chiffre d'affaires se situe dans la fourchette haute des guidelines (5-7% tcc). Le Chiffre d'affaires semestriel des licences ressort en croissance à 77 ME : +10,8% tcc, +8,8% YoY. Les Revenus Récurrents Annuels Semestriel ont atteint 80,2 ME, soit une croissance à 2 chiffres de +13,1% tcc, +11,2% YoY. L'EBIT ajusté est quant à lui en croissance de 5,3%, passant de 23,8 ME à 25,1 ME YoY.