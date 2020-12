Erytech : webcast à suivre

Erytech : webcast à suivre









Crédit photo © Erytech

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui qu'elle tiendra un webcast avec les investisseurs pour commenter les résultats de l'étude de phase 2 avec eryaspase chez les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL), conduite par l'Organisation nordique d'hématologie et d'oncologie pédiatrique (NOPHO).

Les données seront présentées par le Dr Line Stensig Lynggaard lors du 62e congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH). Au cours du webcast, le Dr Birgitte Klug Albertsen, professeur agrégée à l'hôpital universitaire d'Aarhus, au Danemark, et Investigateur Principal de l'étude, commentera les données et participera à une session de questions-réponses

Détails de la présentation orale (accessible uniquement sur inscription à la réunion virtuelle de l'ASH)

Abstract no467 : NOR-GRASPALL 2016 (NCT03267030) : Asparaginase encapsulée dans les erythrocytes (eryaspase) - une alternative prometteuse au PEG-asparaginase en cas d'hypersensibilité

L'essai NOR-GRASPALL-2016 a évalué la sécurité et le profil pharmacologique d'eryaspase chez les patients atteints de LAL, ayant développé une hypersensibilité à l'asparaginase pégylée. Cinquante-cinq patients ont été recrutés dans 21 sites cliniques dans les pays scandinaves et les pays baltes. Les résultats de l'étude seront présentés oralement à l'ASH par le Dr Line Stensig Lynggaard, représentant NOPHO, le 6 décembre 2020 à 17h45 (EST) / 23h45 (heure de Paris). Les données finales de cette étude seront présentées lors du congrès.

L'abstract peut être consulté en ligne : https://ash.confex.com/ash/2020/webprogram/Paper139373.html

Détails du webcast

Erytech tiendra un webcast, le lundi 7 décembre, à 16h00 (heure de paris).

Le Dr Birgitte Klug Albertsen, professeur associé à l'hôpital universitaire d'Aarhus, au Danemark, et Investigateur Principal de l'étude, le Dr Iman El-Hariry, Directrice Médicale d'Erytech Pharma, et Gil Beyen, Directeur Général d'Erytech Pharma, commenteront les données et participeront à une session de questions-réponses.