Erytech s'engage au sein d'un partenariat avec le consortium EVIDENCE

(Boursier.com) — Erytech Pharma annonce sa participation au consortium public-privé EVIDENCE soutenu par l'Union européenne, dans le cadre du programme Horizon 2020. Le consortium EVIDENCE, composé d'experts de premier plan dans le domaine de la recherche sur les globules rouges, explorera les façons dont l'environnement extracellulaire exerce son influence sur ces cellules du sang. Cet aspect important soutiendra le développement des thérapies basées sur les globules rouges. Le consortium EVIDENCE étudiera le comportement des globules rouges dans des conditions de flux physiologiques, c'est-à-dire dans des conditions aussi proches que possible de la réalité, afin de mieux comprendre les maladies et développer de meilleures techniques et dispositifs de diagnostic.

"Ce consortium renforcera notre vaste réseau d'experts internationaux des globules rouges, tant du milieu académique que de l'industrie, et permettra d'améliorer davantage nos connaissances sur la biologie des globules rouges, impactant directement nos programmes de développements", déclare Gil Beyen, Directeur Général d'Erytech.

L'Union Européenne a accordé un financement de quatre millions d'euros au projet EVIDENCE dans le cadre du programme Marie Sklodowska-Curie Actions. Le consortium de recherche, dirigé par le professeur Lars Kaestner de l'Université de la Sarre en Allemagne, compte 12 bénéficiaires et 11 organisations partenaires.