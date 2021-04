Erytech : retombe sur les 6 euros

(Boursier.com) — Erytech reperd 1,5% ce vendredi, sur les 6 euros, alors que le broker Oddo BHF a dégradé le dossier à 'neutre' en coupant sa cible de 25,6 à... 10 euros. Le groupe a annoncé une perte nette pour l'ensemble de l'année 2020 qui s'élève à 73,3 millions d'euros. L'augmentation de 4,8 millions d'euros de la perte opérationnelle est principalement attribuable à la hausse de 5,4 millions d'euros des dépenses de développement préclinique et clinique, principalement liées à celles engagées pour l'étude de phase 3 de la société dans le domaine du cancer du pancréas, à la diminution de 2,2 millions d'euros des frais généraux et administratifs, liée à la fin des dépenses relatives à l'augmentation de la capacité de production et principalement supportées en 2019, et à la baisse de 1,6 million d'euros des autres produits.

Au 31 décembre 2020, la trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 44,4 millions d'euros (environ 54,4 millions de dollars), contre 73,2 millions d'euros au 31 décembre 2019 et 45,4 millions d'euros au 30 juin 2020. La diminution totale de 28,7 millions d'euros de la position de trésorerie au cours des douze mois de 2020 provient d'une baisse nette de 14,6 millions d'euros au T1 2020, de 13,1 millions d'euros au T2 2020 et de 4,9 millions d'euros au T3 2020, ainsi que d'une augmentation nette de la position de trésorerie de 3,9 millions d'euros au T4 2020.

La société estime que sa trésorerie actuelle peut financer ses dépenses opérationnelles prévues et ses programmes en cours jusqu'au quatrième trimestre 2021, et, avec l'option restante des produits potentiels disponibles dans le cadre de l'accord de financement par obligations convertibles, jusqu'au premier trimestre 2022.