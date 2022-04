Erytech : résultats positifs de l'essai de phase 2 évaluant eryaspase dans la LAL hypersensible

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges (GR), annonce aujourd'hui la publication dans le British Journal of Haematology des résultats de l'étude clinique de phase 2, conduite par NOPHO, dans le traitement par eryaspase de patients atteints de LAL hypersensible.

L'étude de phase 2 NOR-GRASPALL-2016 a évalué la sécurité et le profil pharmacologique d'eryaspase chez des patients atteints de LAL et ayant développé une hypersensibilité à l'asparaginase pégylée. L'étude a été conduite par l'Organisation nordique d'hématologie et d'oncologie pédiatrique (NOPHO), au travers de 21 sites cliniques dans les pays scandinaves et les pays baltes, et a inclus le recrutement de 55 patients. Les principaux objectifs de l'étude étaient l'activité et la sécurité de l'enzyme asparaginase. Les deux objectifs ont été atteints.

Eryaspase a démontré une activité enzymatique soutenue de l'asparaginase au-dessus du seuil de plus de 100 U/L aux niveaux minimums, 14 jours après la première administration chez 92,5% des patients traités. Eryaspase était généralement bien tolérée lorsqu'elle était associée à la chimiothérapie et presque tous les patients ont pu recevoir les doses d'asparaginase prévues (médiane de 5 doses par patient). Parmi les 55 patients, seuls 2 ont eu une réaction allergique sévère et ont abandonné le traitement avec eryaspase.

L'investigateur principal, le Dr. Birgitte Klug Albertsen, professeure associée à l'hôpital universitaire d'Aarhus, au Danemark, a déclaré : "Je souhaite remercier les éditeurs du British Journal of Haematology d'avoir sélectionné notre étude pour être publiée. Grâce à cet essai, nous démontrons qu'eryaspase, administrée selon un plan de traitement simple toutes les deux semaines, permet d'obtenir un niveau d'activité enzymatique soutenu de l'asparaginase, supérieur au seuil recommandé pour les autres traitements à l'asparaginase, et peu de réactions d'hypersensibilité, tout en restant généralement bien tolérée en combinaison avec la chimiothérapie. Nous concluons qu'eryaspase est une alternative de traitement intéressante pour les patients atteints de LAL, ayant développé une hypersensibilité à l'asparaginase pégylée."