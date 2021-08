Erytech : rendez-vous à suivre

Erytech : rendez-vous à suivre









Crédit photo © Erytech

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce l'organisation d'un webinaire avec des leaders d'opinion sur son principal produit candidat, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, le mercredi 1er septembre 2021 à 16h00, heure de Paris. Ce webinaire inclura une présentation réalisée par les leaders d'opinion et Investigateurs Principaux des études TRYbeCA-1 et rESPECT, respectivement le Dr Manuel Hidalgo Medina (M.D., Ph.D.), Weill Cornell (Medicine/NewYork-Presbyterian Hospital) et le Dr Marcus Noel (M.D., Georgetown University).

Le Dr Hidalgo évoquera le principal produit candidat d'Erytech, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, à l'occasion de l'essai en cours de phase 3 TRYbeCA-1 dont le recrutement, avec 512 patients atteints de cancer du pancréas métastatique de deuxième ligne dans environ 90 sites cliniques en Europe et aux États-Unis, est achevé. Les résultats finaux de l'essai TRYbeCA-1 sont attendus au T4 2021. En outre, le Dr Hidalgo abordera la question du besoin médical et des options thérapeutiques pour le traitement du cancer du pancréas de deuxième ligne. Le Dr Noel discutera ensuite de la perspective d'évaluer eryaspase au-delà du traitement de seconde ligne. Le Dr Noel mène actuellement aux États-Unis un essai de phase 1 à dose croissante (rESPECT), parrainé par un investigateur, évaluant eryaspase en association avec une chimiothérapie standard, dans le cadre d'un traitement de première ligne du cancer du pancréas localement avancé et métastatique.