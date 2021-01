Erytech : quel horizon de trésorerie ?

Crédit photo © Erytech

(Boursier.com) — Erytech présente ses principales réalisations en 2020 ainsi que ses échéances pour 2021 et publie sa position de trésorerie à fin 2020. "Erytech démarre l'année 2021 avec la perspective de nombreux développements pour l'ensemble de ses activités", déclare Gil Beyen, Directeur Général; "Après plus de trois années de développement opérationnel soutenu, les quatre programmes cliniques du pipeline d'Erytech devraient franchir des étapes importantes en 2021, avec potentiellement les dépôts de demandes d'autorisation de mise sur le marché dans deux indications aux besoins médicaux insatisfaits importants".

Concernant TRYbeCA-1, étude clinique pivot de phase 3 dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas métastatique, le groupe rappelle la désignation Fast Track accordée en avril 2020 et la finalisation du recrutement en décembre 2020 avec 512 patients inscrits, soit 6% de plus que l'objectif de 482 patients.

L'analyse intermédiaire d'efficacité est en bonne voie pour le T1 2021, avec deux issues possibles. Si l'étude répond avec succès au critère principal de prolongation de la survie globale, elle pourrait être conclue plus rapidement. Sinon l'étude se poursuivra en vue d'une analyse finale attendue au T4 2021. Si l'étude permet de conclure au stade intermédiaire, les demandes d'autorisations pour les États-Unis et l'Europe pourraient être déposées d'ici la fin 2021

Concernant l'étude de phase 2 NOPHO dans la leucémie aigüe lymphoblastique (LAL), la finalisation du recrutement a eu lieu en août 2020 et les résultats positifs ont été présentés à l'occasion du congrès de l'ASH en décembre 2020. Le groupe évoque une poursuite du dialogue avec la FDA pour explorer la voie d'approbation sur la base des résultats positifs de phase 2, avec des retours de la FDA attendus au S1 2021. Dans le cas où la voie d'approbation est confirmée, la demande d'autorisation (BLA licence) devrait être déposée en 2021.

Sur TRYbeCA-2, étude clinique de phase 2 dans le cancer du sein triple négatif, le recrutement des patients a eu lieu dans trois pays en Europe et les premiers résultats sont attendus au T4 2021.

Concernant rESPECT, étude de phase 1 conduite par un investigateur de l'Université de Georgetown aux Etats-Unis dans le traitement en première ligne du cancer métastatique du pancréas, le démarrage de l'étude a eu lieu au T4 2020 avec le recrutement du premier patient et la détermination de la dose maximale tolérée sera faite d'ici fin 2021.

Au 31 décembre 2020, la trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 44,4 millions d'euros (environ 54,4 millions de dollars), contre 73,2 millions d'euros au 31 décembre 2019. Cette diminution de la trésorerie de 28,8 millions d'euros au cours des 12 mois de 2020 résulte principalement d'une consommation nette de 56,3 millions d'euros et des financements d'un montant total de 27,5 millions d'euros comprenant :

- le tirage de cinq tranches de 3 millions d'euros dans le cadre de l'accord de financement par obligations convertibles signé avec Alpha Blue Ocean, pour un produit net total de 14,2 millions d'euros. Les cinq tranches ont déjà été converties, résultant en la création de 2.430.925 actions, soit 13% du nombre d'actions en circulation composant le capital ;

- un prêt non dilutif de 10 millions d'euros garanti par l'État (PGE) auprès de Bpifrance et de la Société Générale, ainsi que les paiements d'étapes par Bpifrance d'un prêt et d'une subvention liés au projet de R&D préclinique Tedac, pour un montant de 3,3 millions d'euros.

Les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année 2020 seront publiés le 8 mars 2021.

La Société estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie au 31 décembre 2020 couvriront ses dépenses opérationnelles et ses programmes en cours jusqu'au troisième trimestre 2021. En intégrant, d'une part, l'option de financement potentiellement restante dans le cadre du programme d'obligations convertibles et, d'autre part, le programme 'ATM', l'horizon de financement de la Société est étendu jusqu'à fin 2021.