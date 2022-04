Erytech présentera une nouvelle approche de vésiculation au 24ème congrès de la Société Européenne des Globules Rouges

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges (GR), annonce aujourd'hui la présentation de sa nouvelle approche de vésiculation de GR au 24ème congrès de la Société Européenne des Globules Rouges (ERCS), se déroulant du 7 au 11 avril 2022, à Gazzada Schianno, en Italie.

Françoise Horand, directrice des opérations R&D, commente : "Nous sommes ravis de partager le travail de notre équipe et de nos collaborateurs lors du prochain congrès de l'ERCS, et notamment de pouvoir présenter la technologie ERYCEVTM, basée sur l'utilisation innovante de notre plateforme brevetée ERYCAPS(R) pour produire des vésicules extracellulaires dérivées de globules rouges, chargées de substances actives. Les premiers résultats de la caractérisation de l'activité biologique in vitro de ces RBCEVs préalablement chargées sont très encourageants et permettent d'envisager une application future dans la modulation immunitaire."

Gil Beyen, directeur général d'ERYTECH, ajoute : "Les résultats qui seront présentés au congrès de l'ERCS soulignent la polyvalence et le large potentiel de notre plateforme ERYCAPS(R). Nous nous réjouissons de pouvoir discuter du potentiel de développement avec les scientifiques spécialistes des globules rouges et nous nous emploierons à fournir des mises à jour sur ERYCEVTM selon les avancées du programme."