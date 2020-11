Erytech présentera les résultats de phase 2 dans la LAL avec eryaspase

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce qu'un abstract relatif aux résultats de l'étude de phase 2, menée avec eryaspase chez les patients atteints de LAL, conduite par NOPHO, a été sélectionné pour une présentation orale lors du 62ème congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH) qui se tiendra virtuellement du 5 au 8 décembre. Un deuxième abstract détaillant la pharmacocinétique d'eryaspase chez les patients atteints de LAL ou d'adénocarcinome pancréatique a été accepté pour une présentation de poster lors du congrès.

L'essai NOR-GRASPALL-2016 a évalué la sécurité et le profil pharmacologique d'eryaspase chez les patients atteints de LAL, ayant développé une hypersensibilité à l'asparaginase pégylée. Cinquante-cinq patients ont été recrutés dans 22 sites cliniques dans les pays scandinaves et les pays baltes. Les résultats de l'étude seront présentés oralement à l'ASH par le Dr Line Stensig Lynggaard, représentant NOPHO, le 6 décembre 2020 à 17h45 (EST) / 23h45 (heure de Paris). Les données finales de cette étude seront présentées lors du congrès.

Une analyse de la pharmacocinétique de population (Pop PK) d'eryaspase chez les patients atteints de LAL ou d'adénocarcinome pancréatique (PAC) sera présentée sous forme de poster par le Dr Frank Hoke (chef du service de pharmacologie clinique d'Erytech) le lundi 7 décembre 2020 à partir de 11h (EST) / 17h (heure de Paris). L'analyse montre le temps de circulation prolongé d'eryaspase, fournit des informations sur les facteurs qui influencent l'exposition des patients à eryaspase, et évalue la population de patients (PAC vs LAL) et la formulation (native vs recombinante).

"Nous sommes fiers de travailler avec l'équipe de NOPHO et attendons avec impatience leur présentation de nouvelles données cliniques pour le traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique à l'American Society of Hematology cette année. En plus de l'analyse de la pharmacocinétique de population, la présentation de l'étude NOPHO représente un progrès significatif vers notre objectif de trouver une voie potentielle avec la FDA pour eryaspase dans la leucémie aiguë lymphoblastique", déclare le Dr Iman El-Hariry, Directrice Médicale d'Erytech. "Nous pensons que notre approche scientifique du développement d'eryaspase offrira une nouvelle option thérapeutique pour les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique, et potentiellement d'autres malignités hématologiques et tumeurs solides".

Les données incluses dans les abstracts sont basées sur les données collectées à la fin du deuxième trimestre 2020. La présentation orale finale et le poster incluront des données supplémentaires collectées entre la date limite de soumission des abstracts et le congrès de l'ASH.