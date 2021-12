Erytech : présentation des résultats du programme d'accès élargi dans la LAL lors du congrès annuel de l'ASH 2021

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges (GR), résume aujourd'hui sa présentation lors du congrès annuel de l'ASH 2021 sur l'évaluation de GRASPA (eryaspase) dans la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) ; et annonce l'acceptation de deux abstracts évaluant eryaspase dans le cancer du pancréas avancé au Symposium sur les cancers Gastro-Intestinaux de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO-GI), qui se tiendra du 20 au 22 janvier 2022, à San Francisco, aux Etats-Unis et également en virtuel.