Erytech/Pherecydes : "un scandale d'imposer cette fusion au profit de Pherecydes" (Akkadian)

(Boursier.com) — Coup pour coup! Après la "réponse" d'Erytech à Akkadian Partners hier, c'est au tour d'Akkadian Partners de réagir ce matin au communiqué de presse d'Erytech Pharma et de proposer, notamment, un nouveau Conseil d'administration... Les deux parties s'opposent désormais depuis plus d'un mois au sujet de la fusion Erytech/Pherecydes défendue par la direction d'Erytech et que conteste le fonds Akkadian, actionnaire d'Erytech.

Akkadian parle de "pression morale insupportable sur le magistrat saisi de la demande effectuée par Akkadian Partners portant sur la nomination d'un expert judiciaire et sur les actionnaires d'Erytech".

Erytech évoque dans son communiqué le fait "qu'un échec de la fusion ne conduirait qu'à une destruction de valeur pour ERYTECH et ses actionnaires. En effet, en cas d'échec de la fusion, il est peu probable qu'ERYTECH puisse mettre en oeuvre un projet alternatif en raison de la complexité et du temps nécessaire à de tels projets avec, en pratique, le risque pour ERYTECH d'être contraint d'entrer dans un processus liquidatif jusqu'à l'extinction totale de ses ressources".

"C'est un scandale d'imposer aux actionnaires un choix entre une fusion au profit d'une société, Pherecydes, dont l'activité est totalement étrangère à l'activité d'ERYTECH à une parité totalement déséquilibrée aux dépens des actionnaires d'Erytech et au profit des actionnaires de Pherecydes, la dissolution et la liquidation pure et simple d'Erytech.", écrit Akkadian Partners qui parle de "mépris, à l'égard des actionnaires d'Erytech que de les sommer de voter dans le sens de la fusion ou de disparaître avec la liquidation de leur société."

Akkadian Partners demande aux dirigeants d'Erytech de démissionner "purement et simplement" et de laisser le soin à Akkadian de soumettre la nomination d'un nouveau Conseil d'administration susceptible de permettre un maintien et un développement futur.

Précisément, Akkadian Partners propose, en cas d'échec de la fusion que de nouveaux membres du Conseil d'administration, porteurs d'un nouvel espoir de développement pour ERYTECH, soient nommés : Monsieur Claude Allary, Monsieur Christian Duchow, Monsieur Ross Maclean, Monsieur Pierre Morgon, Akkadian Partners SA, représentée par Monsieur Mathieu Bigois.

En cas d'échec de la fusion, Akkadian Partners appelle la direction et les membres du Conseil d'administration d'Erytech, à ne pas dissoudre ni liquider Erytech mais à présenter leur démission et à coopter les nouveaux administrateurs proposés par Akkadian Partners ou à convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires d'Erytech pour nommer ces nouveaux administrateurs.