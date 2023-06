Erytech/Pherecydes : Akkadian a des plans pour Erytech. Aucun ne passe par la fusion...

(Boursier.com) — Akkadian poursuit sa croisade contre la fusion Erytech-Pherecydes et a sollicité un rapport d'expertise validant sa conviction d'une sous-évaluation d'Erytech et à l'inverse d'une surévaluation de Pherecydes dans la parité de 1 pour 1 retenue pour la fusion.

"A l'aune de ce rapport d'expertise et de cette consultation, Akkadian est convaincue que la fusion d'Erytech doit être purement et simplement abandonnée par la direction d'Erytech au profit d'une acquisition (voire d'une vente) valorisant Erytech à sa juste valeur", écrit Akkadian qui a ainsi sollicité la nomination d'un expert judiciaire auprès des juridictions lyonnaises pour évaluer le rapport de parité retenu par les directions d'Erytech et de Pherecydes ainsi que le report du vote des résolutions relatives à la fusion et soumises à l'Assemblée Générale d'Erytech du 23 Juin 2023 à une date postérieure à l'expertise judiciaire si elle devait être accordée.

A l'occasion d'un communiqué de presse, Akkadian souhaite rappeler aux dirigeants d'Erytech et aux actionnaires d'Erytech, que celle-ci "a une réelle valeur résultant non pas simplement de sa trésorerie, non pas simplement du savoir-faire accumulé au cours de ses années de développement mais également de ses actifs matériels et immatériels dont la réalité économique a été totalement ignorée à ce jour".

Selon Akkadian, Pherecydes est surévaluée car en état de quasi-faillite. Akkadian retient aussi que les rémunérations, "disproportionnées de la direction (approximativement 600 000 EUR annuels pour M. Gil Beyen et 400 000 EUR annuels pour M. Eric Soyer) comme la rémunération par Erytech de plusieurs banques d'affaires conseil (notamment la banque d'affaires conseil américaine Torreya Partners/Stifel) en cas de réalisation de la fusion avec Pherecydes et la rémunération de

plusieurs cabinets d'avocats pour les besoins juridiques de la fusion, le tout pour une valeur de plus de 3 MEUR supérieure à 20% de la valeur de la transaction, accroissent d'autant la responsabilité des membres du Conseil d'Administration d'Erytech comme de sa direction opérationnelle vis-à-vis des actionnaires d'Erytech, dans le choix stratégique de maintenir ou d'abandonner cette fusion."

En termes stratégiques, Akkadian milite pour qu'Erytech relance les procédures d'enregistrement du programme GRASPA en LAL en Europe où les résultats cliniques de l'étude NOPHO ont été réalisés ; Akkadian milite aussi pour qu'Erytech évalue certaines opportunités de partenariat dans le domaine des maladies orphelines et dans le domaine du cancer qui sont ses domaines d'expertise.

Akkadian pense par ailleurs que la société devrait rechercher une société générant un Excédent Brut d'Exploitation de 3 à 5 MEUR, valorisée de 8 à 12 fois son EBE. "Une telle acquisition aura également l'avantage de permettre l'utilisation des déficits fiscaux reportables d'Erytech", écrit Akkadian selon qui ces différentes transactions seraient financées par la trésorerie disponible et/ou une émission d'actions Erytech au profit des actionnaires de la société cible et/ou par un endettement rendu possible par les profits acquis attachés à la société cible.

Si une telle stratégie d'acquisition s'avérait impossible à mettre en place, Akkadian recommanderait de rechercher un acquéreur en numéraire ou actions susceptible d'être intéressé par l'achat pur et simple d'Erytech. Akkadian est convaincue que Erytech peut être valorisée à une valeur bien supérieure à ses 18,9 MEUR retenus pour justifier une parité de 1 pour 1 avec Pherecydes.