Erytech Pharma : une trésorerie permettant de tenir jusqu'au 1er trimestre 2022

Erytech Pharma : une trésorerie permettant de tenir jusqu'au 1er trimestre 2022









Crédit photo © Erytech

(Boursier.com) — Au 31 mars 2021, la trésorerie et équivalents de trésorerie d'Erytech Pharma s'élevaient à 37,4 millions d'euros (environ 43,9 M$), contre 44,4 ME au 31 décembre 2020. La diminution de 7 ME de la position de trésorerie au 1er trimestre 2021 résulte d'une consommation nette de trésorerie de 7,6 ME. Elle se compose principalement d'une consommation nette de trésorerie de 16,3 ME liée aux activités d'exploitation, de 0,1 ME à celles d'investissement et d'une génération de trésorerie de 8,8 ME liées aux activités de financement, tandis que la variation du dollar américain par rapport à l'euro au cours de la période a entraîné un effet de change favorable de 0,6 ME.

La société estime que sa trésorerie actuelle peut financer ses dépenses opérationnelles prévues et ses programmes en cours jusqu'au 4e trimestre 2021 et, avec l'option restante des produits potentiels disponibles dans le cadre de l'accord de financement par obligations convertibles, jusqu'au 1er trimestre 2022.