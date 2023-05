Erytech Pharma : un nouvel actionnaire s'oppose au projet de fusion avec Pherecydes

(Boursier.com) — Erytech Pharma fait le point sur ses activités et sa position financière pour le premier trimestre 2023. A fin mars, la société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie totalisant 30,5 ME (environ 33,7 M$), contre 38,8 ME au 31 décembre 2022. La diminution nette de 8,3 ME résulte d'une utilisation nette de trésorerie de 7,5 ME dans les activités opérationnelles et les activités d'investissement, y compris une dépense de 1,2 ME pour les activités de restructuration et de pré-fusion, et de 0,6 ME utilisés dans les activités de financement, avec le début du remboursement prévu de l'emprunt 'Covid-19' contracté en 2020, d'un montant de 10 ME et garanti par l'État. La variation du dollar américain par rapport à l'euro a eu un impact négatif de 0,2 ME.

Au stade actuel des activités de transition en vue de la fusion proposée avec Pherecydes, la société confirme ses prévisions antérieures selon lesquelles sa position de trésorerie actuelle peut financer ses activités courantes et les dépenses d'exploitation prévues jusqu'au second semestre 2024. Compte tenu de la préparation en cours du regroupement annoncé avec Pherecydes, qui comprend la préparation de comptes proforma et leur examen par les autorités de régulation du marché, la Société ne fournira pas d'informations trimestrielles intermédiaires sur le compte de résultat pour le premier trimestre 2023.

Le groupe explique par ailleurs que le 17 avril, Akkadian Partners, entité domiciliée au Luxembourg et agissant pour le compte du fonds Akkadian Partners, a déclaré avoir franchi à la hausse, le 13 avril, le seuil de 5% du capital de la société Erytech Pharma et détenir 5,06% du capital et 4,83% des droits de vote de la société. Le 1er mai, Akkadian Partners a informé le Conseil d'administration d'Erytech de son intention de s'opposer au projet de fusion avec Pherecydes et de prendre le contrôle de fait d'Erytech en vue de poursuivre des projets alternatifs d'acquisitions avec la trésorerie d'Erytech. Dans ce contexte, la Direction et le Conseil d'Administration ont examiné et évalué les idées de projets d'acquisitions mentionnés par Akkadian, avec l'aide de conseillers financiers et juridiques externes. Après mûre réflexion, Erytech a déterminé que ces idées n'étaient pas dans le meilleur intérêt du groupe et de ses parties prenantes, qu'elles étaient très éloignées de la stratégie et de l'identité d'Erytech, et qu'elles comportaient des incertitudes et des risques significatifs.

Il convient par ailleurs de noter qu'Akkadian Partners ont indiqué qu'ils s'engageaient à augmenter leur participation dans Erytech jusqu'à 15% du capital social à court terme et environ 25% à moyen terme (c'est à-dire en dessous du seuil de 30% déclenchant l'obligation de déposer une Offre Publique d'Achat). Bien qu'Akkadian Partners ne semblent pas avoir l'intention d'acquérir une participation de contrôle dans le capital, ils ont demandé la nomination de 4 administrateurs (et la démission de 5 administrateurs en poste) qui représenteraient la majorité du Conseil d'Administration d'Erytech. Cette tentative de prendre le contrôle de facto d'Erytech sans déposer d'Offre Publique d'Achat et sans offrir de liquidité aux actionnaires minoritaires, est hostile et sera fermement rejetée, souligne le management. Il est à noter qu'Erytech n'a pas connaissance d'autres acquisitions d'actions Erytech réalisées par Akkadian. Erytech, tout en confirmant sa décision stratégique de fusionner avec Pherecydes, s'opposera à tout projet de prédation financière qui ne serait pas dans l'intérêt de la société et de ses parties prenantes.

"En février de cette année, nous avons eu le plaisir d'annoncer nos plans stratégiques avec Pherecydes, avec l'intention de construire un leader mondial de la phagothérapie et de répondre à l'énorme besoin médical causé par la résistance aux antibiotiques. Nous progressons maintenant dans les étapes de préparation de cette fusion et, alors que nos équipes ont entamé des interactions intensives à cet égard, nous constatons déjà une remarquable adéquation de nos capacités respectives et des perspectives de synergies fructueuses", déclare Gil Beyen, Directeur Général d'Erytech.

"La Direction et le Conseil d'Administration d'Erytech sont convaincus que le choix stratégique de s'associer à Pherecydes et de créer un champion dans l'antibiorésistance est dans le meilleur intérêt d'Erytech et de ses parties prenantes, et seront heureux de proposer cette direction stratégique ambitieuse à l'approbation des actionnaires de la société lors de la prochaine Assemblée Générale en juin. Dans un souci de transparence, nous informons le marché qu'Erytech a été récemment contactée par un nouvel actionnaire, Akkadian Partners, qui nous a fait part de son opposition à ce projet de fusion, avec l'objectif de mener des projets d'acquisitions alternatifs par l'intermédiaire d'Erytech. Après examen par la Direction et le Conseil d'Administration d'Erytech, ces idées alternatives n'ont pas été jugées comme étant dans le meilleur intérêt d'Erytech et de ses parties prenantes, et certainement pas d'une robustesse et d'une valeur suffisantes pour détourner la Société de son orientation stratégique".