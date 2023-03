Erytech Pharma : Trésorerie et équivalents de trésorerie de 38,8 ME au 31 décembre

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des substances médicamenteuses thérapeutiques à l'intérieur des globules rouges, fait aujourd'hui le point sur ses activités et présente ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2022.

La perte nette pour l'ensemble de l'année 2022 est de 0,2 million d'euros, soit une amélioration de 53,7 millions d'euros d'une année sur l'autre, reflétant le gain net de 24,4 millions d'euros sur la vente de l'usine de Princeton, et la poursuite de la baisse des dépenses d'exploitation, qui, à 33,8 millions d'euros de dépenses à la fin 2022, affichaient également une baisse accélérée de 26,9 millions d'euros (-44%) d'une année sur l'autre, avec une baisse de 25,2 millions d'euros des dépenses de 'R&D' (-56%), liée à l'arrêt des programmes cliniques, et une baisse de 1,7 millions d'euros (-11%) des frais généraux et d'administration.

Les autres produits comprennent l'annulation pour 4,9 millions d'euros de la dette liée à l'avance conditionnelle sur le programme de 'R&D' Tedac, en raison de l'arrêt des développements sur la plateforme Graspa, et 1,5 million d'euros pour le crédit d'impôt 'R&D'.

Le total des charges d'exploitation de 33,8 millions d'euros comprend une charge de dépréciation de 2,4 millions d'euros sur le site de production de Lyon, liée à l'arrêt des activités d'eryaspase, et un coût unique de restructuration de 1,8 million d'euros, lié au redimensionnement des activités et du personnel en France.

La dépense concernant l'impôt sur le revenu en 2022 était de 0,5 million d'euros, reflétant l'impact fiscal attendu de la plus-value de la vente de l'usine de Princeton.

Au 31 décembre 2022, ERYTECH disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie d'un montant total de 38,8 millions d'euros (environ 41,5 millions de dollars), contre 33,7 millions d'euros au 31 décembre 2021. L'augmentation nette de 5,1 millions d'euros de la trésorerie au cours des douze mois de 2022 résulte de la trésorerie nette de 37,6 millions d'euros reçue de la vente du site de Princeton, d'une utilisation nette de trésorerie de 31,3 millions d'euros dans les activités d'exploitation et d'investissement (hors vente du site de Princeton) et de 1,8 million d'euros utilisés dans les activités de financement, tandis que la variation du dollar américain par rapport à l'euro a conduit à un impact positif de 0,5 million d'euros sur les taux de change.

Au début de l'année, la société a lancé un vaste programme de restructuration et de réduction des coûts, qui s'est encore intensifié avec l'arrêt du programme Graspa et du processus BLA. Compte tenu de cette réduction continue des dépenses d'exploitation, la Société estime que sa trésorerie actuelle peut financer ses activités courantes et les dépenses d'exploitation prévues jusqu'au second semestre 2024.

"Après les résultats décevants de notre essai de phase 3 dans le cancer du pancréas, nous avons poursuivi en 2022 une stratégie cohérente visant à maximiser la valeur restante pour nos actionnaires par le biais de partenariats stratégiques. Nous avons vendu notre site de production américain, réduit fortement notre consommation de trésorerie, concentré nos efforts sur nos programmes précliniques les plus prometteurs, tout en poursuivant sans relâche des options de partenariat", déclare Gil Beyen, Directeur Général d'ERYTECH. "Nous sommes très satisfaits que cela ait abouti au rapprochement stratégique récemment annoncé avec Pherecydes, afin de tirer parti de l'expertise et des capacités complémentaires des deux sociétés et de créer un leader mondial de la phagothérapie pour faire face au contexte sanitaire de plus en plus alarmant causé par les bactéries résistantes aux antibiotiques."