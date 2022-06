Erytech Pharma : toutes les résolutions ont été approuvées

(Boursier.com) — L 'Assemble générale de la société biopharmaceutique d'Erytech Pharma s'est réunie, le 24 juin.

L'Assemblée générale a approuvé toutes les résolutions soutenues par le Conseil d'administration, y compris l'approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021, et l'affectation du résultat.

Les actionnaires d'Erytech Pharma ont approuvé le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.

Les actionnaires ont également validé les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à Gil Beyen (Directeur Général) et à Jean-Paul Kress (Président du Conseil d'Administration). Ils ont aussi approuvé la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs.

Les mandats d'administrateurs de Jean-Paul Kress, Gil Beyen, Philippe Archinard et Luc Dochez ont été renouvelés. Le mandat d'administration de Sven Andréasson a également été approuvé, suite à la ratification de sa nomination par cooptation. Les actionnaires ont renouvelé le mandat de KPMG S.A en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire.

Les actionnaires ont approuvé le règlement du plan d'options de souscription et/ou d'achat d'actions adopté par le Conseil d'administration le 27 juillet 2021. Ils ont accordé délégations au Conseil d'administration en vue de l'émission d'actions ou d'autres valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre immédiatement ou à terme par la société, avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Enfin, l'Assemblée a autorisé le Conseil d'administration à consentir des actions gratuites, options de souscription et/ou d'achat d'actions de la société et/ou des bons de souscription d'actions, aux mandataires sociaux et salariés de la Société ou de sociétés du Groupe Erytech Pharma.

Les résultats complets de l'ensemble des résolutions votées lors de l'Assemblée générale pourront être consultés sur le site internet de la Société à la rubrique Investisseurs/ Assemblée Générale/ 2022.