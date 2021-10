Erytech Pharma : résultats de l'étude de phase 3 TRYbeCA-1 évaluant eryaspase

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui les premiers résultats de son étude clinique de phase 3 TRYbeCA-1 évaluant eryaspase en traitement de seconde ligne chez 512 patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique.

Le critère d'évaluation principal de la survie globale (OS) n'a pas été atteint dans cette étude.

Dans l'étude TRYbeCA-1, eryaspase a montré une amélioration du critère principal de survie globale, en comparaison avec la chimiothérapie seule, avec un Rapport des Risques Instantanés ("Hazard Ratio", ou HR) de 0,92 (Intervalle de Confiance (IC) de 95%, 0,76-1,11) dans la population en intention de traiter, mais cette différence n'était pas statistiquement significative (valeur p = 0,375). La survie globale médiane a été de 7,5 mois (IC 95%, 6,5-8,3) pour les patients traités avec eryaspase en combinaison avec la chimiothérapie, et de 6,7 mois (IC 95%, 5,4-7,5) avec la chimiothérapie seule. Il est intéressant de noter que les patients traités avec la gemcitabine plus nabpaclitaxel n'ont pas eu de bénéfice de survie avec l'addition d'eryaspase, mais que les patients traités avec une chimiothérapie à base d'irinotecan plus eryaspase ont montré dans la population traitée selon le protocole une amélioration nominale de survie avec un HR de 0,77 (IC 95%, 5,7-1,05) par rapport à ceux traités avec la chimiothérapie seule. Ce sous-groupe prédéfini avait une médiane de survie globale de 8,0 mois dans le bras traité avec eryaspase versus 5,7 mois dans le bras de contrôle.