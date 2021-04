Erytech Pharma : RA Capital Healthcare Fund a cédé des titres sur le marché

Erytech Pharma : RA Capital Healthcare Fund a cédé des titres sur le marché









Crédit photo © Erytech

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 31 mars à l'AMF, la société de droit américain RA Capital Management de Boston, agissant pour le compte des fonds RA Capital Healthcare Fund LP et Blackwell Partners LLC (Series A) dont elle assure la gestion, a déclaré que le fonds RA Capital Healthcare Fund LP a franchi en baisse, le 25 mars, le seuil de 5% des droits de vote de la société Erytech Pharma. Elle détient, pour le compte de ces fonds, 1.311.726 actions Erytech Pharma représentant autant de droits de vote, soit 6,21% du capital et 5,79% des droits de vote de la société. Ils se répartissent comme suit :

- RA Capital Healthcare Fund L.P. : 1.085.474 actions, soit 5,13% du capital et 4,79% des DDV

- Blackwell Partners LLC - Series A 226 252 actions, soit 1,07% du capital et 0,998% des DDV

- Total RA Capital Management : 1.311.726 actions, soit 6,21% du capital et 5,79% des DDV.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Erytech Pharma sur le marché.

En séance, l'action Erytech Pharma est sur un cours de 6,13 euros.