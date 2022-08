Erytech Pharma : nouvelle douche froide, le titre s'effondre

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Erytech Pharma s'effondre de 22% à 0,97 euro à la mi-journée à Paris, sur un nouveau plancher historique. Il faut dire que le coup est à nouveau rude pour les actionnaires de la biotech. Elle a en effet décidé, suite aux réponses de la Food and Drug Administration (FDA), de ne plus demander d'approbation de Graspa pour le traitement des patients atteints de LAL présentant une hypersensibilité à l'asparaginase pégylée.

"Nous sommes évidemment très déçus d'arrêter le processus de demande d'autorisation pour Graspa dans la LAL après tout le chemin parcouru et les résultats cliniques prometteurs observés dans cette indication", déclare Gil Beyen, Directeur Général. "Dans de nombreux essais cliniques, Graspa a montré des résultats prometteurs pour les patients, et nous avons été encouragés par les discussions avec la FDA et l'obtention, l'année dernière, de la désignation Fast Track pour cette indication. Cependant, l'évolution du contexte concurrentiel, associée aux nouvelles requêtes de la FDA de données cliniques complémentaires qui nécessiteraient d'importantes ressources supplémentaires de notre part, a conduit à la difficile décision d'arrêter le développement de Graspa dans la LAL. Nous concentrons désormais nos ressources sur nos programmes précliniques les plus prometteurs, tout en poursuivant les discussions d'opportunités de partenariat afin de valoriser au mieux les intérêts de nos actionnaires et de nos employés".

Après avoir vendu son site de production américain à Princeton(New Jersey), pour 44,5 millions de dollars en avril 2022, la Société a sélectionné un conseiller spécialisé afin d'évaluer ses alternatives stratégiques pour exploiter sa plateforme ERYCAPS avec des actifs complémentaires et/ou une transaction d'entreprise plus large. Plusieurs options sont en cours de discussion, et la Société prévoit de communiquer sur ces initiatives stratégiques au cours du quatrième trimestre de cette année.