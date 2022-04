Erytech Pharma : le titre s'envole après la cession américaine

(Boursier.com) — Erytech Pharma occupe la tête du palmarès ce lundi avec un titre qui s'envole de 21% à 1,45 euro. Une flambée qui s'accompagne d'importants volumes puisque près de 1,5 million de pièces ont déjà changé de mains. La biotech est dopée par l'annonce de la cession de son site de production américain à Catalent. Cette vente de l'usine de production de thérapies cellulaires d'échelle commerciale située à Princeton, New Jersey, va rapporter 44,5 millions de dollars au groupe français. Les parties ont également conclu un accord d'approvisionnement à long terme, en vertu duquel Catalent fabriquera le produit candidat principal d'Erytech, eryaspase (GRASPA), pour un approvisionnement clinique et commercial aux États-Unis.

Erytech mène actuellement une étude clinique de phase 1 dans le traitement en première ligne du cancer du pancréas aux États-Unis et maintient un dialogue continu avec la Food and Drugs Administration (FDA) concernant la soumission potentielle de demande d'approbation (Biologics License Application - BLA) pour GRASPA dans le traitement de la Leucémie Aigue Lymphoblastique hypersensible, maintenant prévue pour le troisième trimestre 2022, sous réserve de la résolution des points en suspens et des questions posées par la FDA.