Erytech Pharma : le titre s'envole après l'obtention d'un brevet aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Erytech Pharma est la star du jour sur la place parisienne. Dans d'énormes volumes, le titre de la biotech s'envole de 37% à 2,92 euros. Plus de 3 millions d'actions ont déjà été négociées, soit environ 10,8% du capital. Ce coup de chaud est à relier à l'annonce matinale de la société qui a indiqué avoir obtenu le brevet américain 11,141,468, relatif aux traitements de tumeurs solides par l'administration de méthioninase et d'asparaginase. Ce brevet intitulé "Méthode de traitement d'un mammifère, y compris l'homme, contre le cancer en recourant à l'appauvrissement en méthionine et en asparagine", témoigne de la volonté constante de la société d'innover dans la mise à disposition d'une activité enzymatique fiable et efficace pour priver les tumeurs de nutriments essentiels à leur développement.

Les scientifiques d'Erytech ont déterminé qu'après un traitement par la méthioninase, certaines tumeurs solides, dont le cancer gastrique, étaient, de manière inattendue, plus sensibles au traitement par l'asparaginase. Cette observation, soulignant la complexité de l'approche fondamentale "d'affamer les tumeurs", démontre aussi son potentiel pour affaiblir les cellules cancéreuses, les rendant plus sensibles à des niveaux moindres de chimiothérapie standard. Les déclarations du brevet couvrent la méthode de traitement indépendamment du fait que les deux enzymes soient encapsulées dans des GR. Des brevets de la même famille ont également été récemment autorisés en Europe, en Chine et en Corée.

Le portefeuille de propriété intellectuelle d'Erytech comprend désormais au total 16 familles de brevets mondiales incluant plus de 310 brevets et 45 dépôts.

Malgré cette envolée du jour, le titre affiche encore un passif de près de 55% depuis le premier janvier en raison principalement de l'échec d'une étude clinique de phase 3 évaluant eryaspase en traitement de seconde ligne chez 512 patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique.