Erytech Pharma : la DMT est fixée pour l'essai rESPECT dans le cancer du pancréas

(Boursier.com) — Erytech Pharma annonce la détermination de la Dose Maximale Tolérée (DMT) dans le cadre de l'essai clinique de Phase 1, rESPECT, mené par un investigateur, pour son principal produit candidat, eryaspase, dans le traitement en première ligne du cancer du pancréas.

rESPECT (NCT04292743) est une étude de Phase 1 parrainée par un investigateur, à bras unique avec escalade de dose, visant à évaluer la sécurité de l'association d'eryaspase avec Folfirinox modifié. L'étude est menée par le Dr. Marcus Noel, professeur agrégé de médecine à l'université de Georgetown, Washington DC, Etats-Unis et inclut des patients atteints de cancer du pancréas n'ayant reçu aucune chimiothérapie préalable pour le traitement du cancer du pancréas localement avancé ou métastatique.

Après examen des données de sécurité, le comité d'escalade de dose a conclu que la nouvelle association de mFolfirinox et d'eryaspase était bien tolérée sans aucune TDL. Par conséquent, la DMT a été déterminée à une dose thérapeutique de 100 U/kg d'eryaspase. Il est maintenant prévu d'inclure de nouveaux patients à une dose de 100 U/kg afin d'évaluer plus en profondeur l'activité clinique et la sécurité.

La divulgation complète des informations sur la sécurité et l'efficacité sera effectuée lors d'un prochain congrès médical.