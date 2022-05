Erytech Pharma : horizon de trésorerie étendue jusqu'à la mi-2024

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, fait aujourd'hui le point sur ses activités et présente ses résultats financiers pour le premier trimestre 2022. La vente de l'usine de production de thérapies cellulaires aux États-Unis à Catalent a été réalisée pour un montant total de 44,5 millions de dollars. La trésorerie et équivalents de trésorerie s'élèvent à 25,1 ME (27,9 M$) à la fin mars 2022. L'opération avec Catalent a porté la trésorerie du groupe à environ 55 millions d'euros (60 millions de dollars) le 22 avril, permettant d'étendre l'horizon de trésorerie jusqu'à mi-2024.

La perte nette du premier trimestre 2022 a été ramenée à 11,9 millions d'euros, stable d'une année sur l'autre, sous l'impact d'une diminution de la perte d'exploitation à hauteur de 0,7 million d'euros (-5,5%), et de la baisse de 0,7 million d'euros des produits financiers. L'amélioration de 0,7 million d'euros de la perte d'exploitation résulte de la baisse de 2,4 millions d'euros des dépenses de développement clinique et préclinique, contrebalancée en partie par la baisse de 0,9 million d'euros du Crédit d'Impôt Recherche, tous deux reflétant la diminution des activités de développement clinique de la société, tandis que les frais généraux et administratifs ont augmenté de 0,8 million d'euros, principalement liés aux frais juridiques et de due diligence pour les activités de partenariat.

"Grâce à la vente de notre usine de production américaine à Catalent et à l'accord d'approvisionnement à long terme prévu, nous assurons nos besoins potentiels de production à long terme aux États-Unis tout en augmentant considérablement notre position de trésorerie ", déclare Gil Beyen, Directeur Général d'ERYTECH. " Nous sommes ainsi en mesure de poursuivre l'évaluation des options stratégiques pour l'entreprise, tout en continuant à nous concentrer sur la démarche de demande d'approbation, aux États-Unis, de notre candidat médicament phare, eryaspase (GRASPA(R)), dans le traitement des patients atteints de Leucémie Aigue Lymphoblastique présentant une hypersensibilité à l'asparaginase pégylée."