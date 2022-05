Erytech Pharma : AG convoquée

(Boursier.com) — ERYTECH annonce les modalités de mise à disposition

des documents préparatoires à

l'Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2022

Lyon (France), et Cambridge, MA (U.S.) le 24 mai 2022 - ERYTECH Pharma (Euronext & Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges (GR), annonce aujourd'hui les modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2022.

Les actionnaires d'Erytech Pharma sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 24 juin 2022 à 9h00 à l'hôtel InterContinental Paris - Le Grand au 2 rue Scribe à Paris.

Les actionnaires disposent des options suivantes pour participer à l'Assemblée Générale :

Assister personnellement à l'Assemblée Générale ;

Voter à distance par voie postale ou par internet sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess ; ou

Donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions légales et règlementaires applicables ou donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale. Celui-ci émettra alors en leur nom un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agrées par le Conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets.

Mise à disposition des documents relatifs à l'Assemblée Générale

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale Mixte, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires no59 du 18 mai 2022.

Les documents préparatoires et informations relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires, et sont disponibles sur le site Internet : https://erytech.com, Rubrique "Investisseurs / Assemblée Générale / 2022".

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement cette rubrique qui pourrait être mise à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou des impératifs légaux et réglementaires.