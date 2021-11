Erytech Pharma : à suivre

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui que son Directeur Général, Gil Beyen, participera à une séance de discussion - Fireside Chat - lors de la 12ème conférence annuelle Jefferies London Healthcare et invite les investisseurs à participer à des rencontres individuelles en personne les mardi et mercredi 16 et 17 novembre ou virtuellement les jeudi et vendredi 18 et 19 novembre.