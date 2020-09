Erytech Pharma : 35 ME de perte sur le semestre

(Boursier.com) — Au -delà de son dispositif de financement, Erytech Pharma communique ses résultats du 1er semestre. La société biopharmaceutique de stade clinique ne réalise pas de chiffre d'affaires sur le semestre. Sa perte nette est cependant de -35 millions d'euros, en hausse de +5,7 ME (+19%) par rapport à l'année précédente, avec une augmentation de 5,1 ME (+17%) de la perte d'exploitation et une diminution de -0,6 ME des produits financiers. L'augmentation de 5,1 ME de la perte d'exploitation est due à l'augmentation de 6,1 ME des dépenses de développement préclinique et clinique, principalement liées à celles engagée pour l'étude clinique de phase 3 de la société dans le cancer du pancréas. Cette baisse est en partie compensée par la diminution de 2,1 ME des frais généraux et administratifs, dont 2,3 ME sont liés aux dépenses de fin de capacité de production principalement encourues en 2019, et à la diminution de 1,1 ME des autres produits, dont 0,9 ME sont constitués du paiement initial de l'accord de licence de juin 2019 avec SQZ Biotechnologies, qui ne s'est pas reproduit en 2020.

Au 30 juin 2020, la trésorerie et équivalents de trésorerie d'Erytech Pharma s'élevaient à 45,4 ME (environ 51 millions de dollars), contre 73,2 ME au 31 décembre 2019 et 58,6 ME au 31 mars 2020. La diminution de 27,7 ME de la position de trésorerie au cours des 6 premiers mois de 2020, dont 14,6 ME au 1er trimestre de 2020 et 13,1 ME au 2e trimestre, résulte d'une consommation nette de trésorerie de 28,1 ME.