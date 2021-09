Erytech participera à la conférence HealthTech Innovation Days (HTID) organisée par France Biotech

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce sa participation à des rencontres individuelles avec des investisseurs lors de la conférence HealthTech Innovation Days (HTID), organisée par France Biotech, qui se tiendra à Paris et virtuellement du 4 au 5 octobre 2021.

Rencontres individuelles - les 4 et 5 octobre 2021

Gil Beyen, Directeur Général, et Eric Soyer, Directeur Financier, participeront à des réunions individuelles virtuelles les 4 et 5 octobre 2021.

Pour plus d'information sur HealthTech Innovation Days, veuillez consulter le site Web de l'événement : https://htfc-eu.com/htid/