Erytech : partenariat stratégique d'approvisionnement avec le service de don du sang de la Croix-Rouge allemande

(Boursier.com) — ERYTECH Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique avec le service de don du sang de la Croix-Rouge allemande de Baden-Württemberg-Hessen (GRCBDS), afin d'utiliser les globules rouges, provenant de dons de sang collectés par l'établissement, pour la production de ses candidats-médicaments, dont eryaspase, sur les futures sites de fabrication en Europe.

Le GRCBDS, l'un des plus importants établissements du sang et de transfusion au monde, assure un approvisionnement sûr et adéquat en produits sanguins pour environ 30 millions d'allemands (plus d'un tiers de la population du pays). Au-delà de son expertise en termes d'approvisionnement et de sécurité des produits sanguins, le GRCBDS fournit des services de support, pour les équipes de recherche et les laboratoires, grâce à son vaste réseau de professionnels de santé. Le GRCBDS possède également une expertise avancée en matière de fabrication de produits à base de cellules. Ce partenariat permettra à Erytech de capitaliser sur GRCBDS, en sa qualité de fournisseur majeur européen de globules rouges (GR) issus de dons du sang, pour la production d'eryaspase, et d'autres produits candidats d'ERYTECH, sur les futurs sites de fabrication en Europe. Ce partenariat complète l'alliance existante de la Société avec l'Établissement Français du Sang (EFS) dont la fourniture de GR, issus de donneurs, restera la principale source d'approvisionnement pour les candidats-médicaments d'ERYTECH fabriqués à Lyon.

"Ce partenariat avec le GRCBDS est en ligne avec notre stratégie long terme de diversification sélective et d'expansion de l'approvisionnement en globules rouges pour la production de notre produit candidat en phase avancée, eryaspase, et d'autres produits candidats", déclare Gil Beyen, Directeur Général d'ERYTECH. "Précisément, cet accord d'approvisionnement avec le GRCBDS permet d'établir un deuxième partenariat fiable, à l'image de celui existant avec l'EFS, donnant accès à une capacité de production extensible pour l'approvisionnement des phases cliniques et des premiers lots commerciaux d'eryaspase en Europe. Nous nous réjouissons d'entamer avec le GRCBDS une collaboration qui s'annonce fructueuse".

"Nous sommes heureux de conclure cet accord avec ERYTECH, le développement de produits thérapeutiques à base de globules rouges constituant une approche hautement innovante et prometteuse" déclare Erhard Seifried, Directeur Médical du GRCBDS. " En tant que leader dans le domaine de l'approvisionnement en produits sanguins, nous sommes heureux de soutenir ERYTECH dans la progression du développement d'eryaspase et d'autres candidats thérapeutiques".