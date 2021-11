Erytech obtient un brevet aux Etats-Unis pour l'utilisation de la méthioninase suivie de l'asparaginase dans le traitement des tumeurs solides

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges (GR), annonce aujourd'hui l'obtention du brevet américain 11,141,468, relatif aux traitements de tumeurs solides par l'administration de méthioninase et d'asparaginase. Le portefeuille de propriété intellectuelle d'ERYTECH comprend désormais au total 16 familles de brevets mondiales incluant plus de 310 brevets et 45 dépôts.

Le brevet américain 11,141,468, intitulé "Méthode de traitement d'un mammifère, y compris l'homme, contre le cancer en recourant à l'appauvrissement en méthionine et en asparagine", témoigne de la volonté constante de la société d'innover dans la mise à disposition d'une activité enzymatique fiable et efficace pour priver les tumeurs de nutriments essentiels à leur développement. Des brevets de la même famille ont également été récemment autorisés en Europe, en Chine et en Corée.

Les scientifiques d'ERYTECH ont déterminé qu'après un traitement par la méthioninase, certaines tumeurs solides, dont le cancer gastrique, étaient, de manière inattendue, plus sensibles au traitement par l'asparaginase. Cette observation, soulignant la complexité de l'approche fondamentale "d'affamer les tumeurs", démontre aussi son potentiel pour affaiblir les cellules cancéreuses, les rendant plus sensibles à des niveaux moindres de chimiothérapie standard. Les déclarations du brevet couvrent la méthode de traitement indépendamment du fait que les deux enzymes soient encapsulées dans des GR.

ERYTECH dispose actuellement d'un portefeuille d'environ 310 brevets et de plus de 45 demandes en cours dans le monde, répartis dans les 16 familles de brevets. Ces familles de brevets assurent la protection de la technologie exclusive d'encapsulation dans des globules rouges (GR) ERYCAPS de la société, de ses produits thérapeutiques pour l'oncologie, les maladies métaboliques rares et la modulation immunitaire, ainsi que de ses procédés de fabrication de vésicules extracellulaires de globules rouges chargées (CLRCEVTM).

Les globules rouges représentent le type cellulaire le plus abondant dans le corps humain. Ils se caractérisent par une longue durée de vie et se démarquent par un accès à tous les tissus et les organes. ERYTECH est expert dans le domaine des thérapies à base de globules rouges : sa plateforme technologique ERYCAPS permet l'encapsulation de molécules à l'intérieur des GR à l'échelle industrielle, grâce à un chargement hypotonique. Le procédé ERYCAPS préserve la fonctionnalité des globules rouges, et améliore significativement l'innocuité et la durée de la demi-vie des enzymes encapsulées comparées à des enzymes non encapsulées.